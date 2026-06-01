بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-06-01T08:37:59+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153100 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

