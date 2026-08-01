‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-08-01T08:17:24+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150,850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ شەممە  نرخ دۆلار رەسیە 150650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 151,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150,250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150,800 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150,700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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