بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ شەممە نرخ دۆلار رەسیە 154450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێpرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154450 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.