بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-03-29T08:46:43+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو یەکشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ شەممە  نرخ دۆلار رەسیە 154450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێpرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154450 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

