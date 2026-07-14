بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. دویەکە یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 153600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.