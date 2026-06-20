بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 155,650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. دویەکە پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 155,100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 156,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 155000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155,300 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155200 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.