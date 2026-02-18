بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 151750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ سێشەممە نرخ دۆلار رەسیە 151500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 152250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 151650 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 151650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

