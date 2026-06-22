‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-06-22T08:52:58+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 156,700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دویەکە یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 155,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 157,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 156500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 156,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 156,500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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