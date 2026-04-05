بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-04-05T09:30:45+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو یەکشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ شەممە  نرخ دۆلار رەسیە 154750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

