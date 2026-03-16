بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 154050 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێpرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154900 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.