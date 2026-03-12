بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-03-12T10:22:32+00:00

‏ ‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ چوارشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

