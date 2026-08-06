‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-08-06T08:26:14+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بسەرەکی بەغدادەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 152050 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ چوارشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 151950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 151250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151,550 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152250 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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