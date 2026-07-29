بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی .
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ سێشەممە نرخ دۆلار رەسیە 149900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150,350 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150,250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.