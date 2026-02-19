بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 152300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ چوارشەممە نرخ دۆلار رەسیە 151800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 152750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 151750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152400 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.