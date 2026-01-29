‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە کۆتایی هەفتە

شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 150100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 149900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 150500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 149500 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 150450 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 150250 دينار وەرانوەر 100 دولار.

