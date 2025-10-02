‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە کۆتایی هەفتە

2025-10-02T15:09:15+00:00

‏شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت   و  هەولێر  بەرزەوبوی.       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 141650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 141300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار  بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 141350 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 141300 دينار وەرانوەر 100 دولار.

