‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل لە کۆتایی هەفتە

شەفەق نیوز ــ بەغدا/هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 154500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 154400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار بەرزەوبوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 154750 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 154600 دينار وەرانوەر 100 دولار.

