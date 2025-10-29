بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 141150 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە دویەکە نرخ دۆلار رەسیە 141100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.