‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-01-25T08:21:09+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو یەکشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 148200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ شەممە  نرخ دۆلار رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 14700 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلارa بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 148200 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon