‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 140,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە دویەکە دووشەممە نرخ دۆلار رەسیە 139800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 141250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 139,2500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140,150 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140,050 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

