بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 152800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153000 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

