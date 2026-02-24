بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-02-24T08:29:15+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153300  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 152800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153000 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon