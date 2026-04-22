‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-04-22T08:28:51+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 154750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە دویەکە  نرخ دۆلار رەسیە 154200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 145250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154500 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

