‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-11-15T08:07:33+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 141400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە دویەکە  نرخ دۆلار رەسیە 141550 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

