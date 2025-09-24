‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 141,450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە دویەکە نرخ دۆلار رەسیە بـ141,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140,500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە و140,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی و140,850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

