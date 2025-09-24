بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 141,450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە دویەکە نرخ دۆلار رەسیە بـ141,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140,500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە و140,950 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی و140,850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.