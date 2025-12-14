بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 143300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142200 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142050 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.