‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-09-30T07:49:37+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 141650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە دویەکە  نرخ دۆلار رەسیە 141400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141400 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

