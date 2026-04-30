بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە دویەکە نرخ دۆلار رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153700 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.