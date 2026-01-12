بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-01-12T08:29:15+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دووەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 146800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ یەکشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 146000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 147250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 146250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 146100 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 146700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

