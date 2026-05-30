بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-05-30T08:41:48+00:00
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێرمان وت؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153200 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.