‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2026-05-30T08:41:48+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێرمان وت؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153200 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

