بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-05-16T08:09:26+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە153900  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە دویەکە  نرخ دۆلار رەسیە 153800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153500 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon