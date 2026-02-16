بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-02-16T07:47:52+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر 

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی. 

 پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ دۆلار لە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت بەرزەو بوی، کە نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە   151200 دينار عراقی.

دویەکە یەکشەممە، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە  150700 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە  151750 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە   150750 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 150950 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 150850 دينار. 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon