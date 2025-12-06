بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر لە سەرەتای هەفتە

‏ شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار 143250 و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

