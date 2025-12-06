بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر لە سەرەتای هەفتە
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوین وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار 143250 و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.