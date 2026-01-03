بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 144,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 144,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 145000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 144000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 143,400 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143,250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.