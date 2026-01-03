‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 144,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 144,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 145000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 144000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 143,400 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143,250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏