بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 147500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ سێشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 146400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 147550 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 147450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

