بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
2026-01-08T09:42:29+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 147800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ دووشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 146350 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 148250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 146750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 146700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon