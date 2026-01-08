بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 147800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ دووشەممە نرخ دۆلار رەسیە 146350 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 148250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 146750 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 146700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.