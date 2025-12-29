بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 143900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ یەکشەممە نرخ دۆلار رەسیە 143200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 143500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 143500 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.