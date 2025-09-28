بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی هەولێر

2025-09-28T08:03:41+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی  و لە هەولێر داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140750 دینار.     

لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141400 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

