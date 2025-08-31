بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

2025-08-31T08:11:25+00:00

‏ ‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142100 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

