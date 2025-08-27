بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

‏ ‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

