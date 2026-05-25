بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر

2026-05-25T08:03:02+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153.300  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152.850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152.700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

