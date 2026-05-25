بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزیانی لە هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153.300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152.850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152.700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.