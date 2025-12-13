بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 143300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کەرووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 143100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 142750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142100 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.