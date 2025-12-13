‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر
2025-12-13T08:42:03+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 143300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کەرووژ پەنجشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 143100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 142750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142100 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141950 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

