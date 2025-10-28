‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر
2025-10-28T08:07:57+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و لە هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141100  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  دووشەممە، نرخ دۆلار رەسیە  140850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 142,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140700 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

