‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر ‏

‏شەفەق نيوزــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و لە هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. پەنجشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141200 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141075 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏