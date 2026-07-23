‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر جیگیربوی .

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‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 150,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان، لە شەوەکی ئمڕوو 150,450 توومارکریا بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد بەرزەوبوی، نرخ فرووشتن رەسیە 151000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150000 دینارعراقی .

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار جیگیربوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 150,800 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 150,700 دينار وەرانوەر 100 دولار.

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