بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بازاڕەیل بەغدا و هەولێر

2026-01-31T07:55:08+00:00

‏ ‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ پەنجشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 149300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 151000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 155800 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 155700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

