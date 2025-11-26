‏بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد /هەولێر

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی.

‏نرخ خام قورس بەسرە 12 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.20%‎‎ رەسیە 59.71 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەیش 12 سەنت کە یەکسانە وە 0.20% بەرزەوبوی رەسیە ‎ 61.46 دۆلار.

‏نرخ نه‌فت بەرزەوبوی وە مدوو ئەو چەوەڕێکردنەیلە کە بانک یەدەگ فیدڕاڵی ئەمریکا رێژەی سوو كه‌م بکەێد ئیەش گاڵ ئەوزەڵکردن ئابووری دەێد و داواكاری لەبان نەفت زیاتر کەێد.

