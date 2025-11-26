بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە
2025-11-26T09:04:31+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغداد /هەولێر
نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی.
نرخ خام قورس بەسرە 12 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.20% رەسیە 59.71 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەیش 12 سەنت کە یەکسانە وە 0.20% بەرزەوبوی رەسیە 61.46 دۆلار.
نرخ نهفت بەرزەوبوی وە مدوو ئەو چەوەڕێکردنەیلە کە بانک یەدەگ فیدڕاڵی ئەمریکا رێژەی سوو كهم بکەێد ئیەش گاڵ ئەوزەڵکردن ئابووری دەێد و داواكاری لەبان نەفت زیاتر کەێد.