‏بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە

2025-11-26T09:04:31+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد /هەولێر

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی.

‏نرخ خام قورس بەسرە 12 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە  0.20%‎‎ رەسیە 59.71 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەیش 12 سەنت کە یەکسانە  وە  0.20% بەرزەوبوی رەسیە ‎ 61.46 دۆلار.

‏نرخ نه‌فت بەرزەوبوی وە مدوو ئەو  چەوەڕێکردنەیلە کە بانک یەدەگ فیدڕاڵی ئەمریکا  رێژەی  سوو كه‌م بکەێد ئیەش گاڵ  ئەوزەڵکردن ئابووری دەێد و داواكاری لەبان نەفت زیاتر کەێد.

