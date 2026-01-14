بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان
شەفەق نیوز ـ بەغدا
نرخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوین وە خوەی دی، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.
نرخ خام قورس بەسرە 1.17 دووۆلار و وە رێژەی 2.02% بەرزەوبوی رەسییە 59.07 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 1.17 دۆلار بەرزەوبوی و وەبڕ 1.94% رەسیە 61.62 دۆلار.
نرخ نەفت جەهانی کاریگەربوی وە دەسوەپیکردن هەناردەیل نەفتی فەنزویلا، لەوەختیگ رخداری هەس لە باوەت ئەگەر پەکخسن دابینکردن لە ئیران ل ئەنجام گرژیەیل ناوخوەیان.