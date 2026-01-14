‏بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوین وە خوەی دی، وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 1.17 دووۆلار و وە رێژەی 2.02%‎‎ بەرزەوبوی رەسییە 59.07 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 1.17 دۆلار بەرزەوبوی و وەبڕ 1.94% رەسیە 61.62 دۆلار.

‏نرخ نەفت جەهانی کاریگەربوی وە دەسوەپیکردن هەناردەیل نەفتی فەنزویلا، لەوەختیگ رخداری هەس لە باوەت ئەگەر‌ پەکخسن دابینکردن لە ئیران ل ئەنجام گرژیەیل ناوخوەیان.

