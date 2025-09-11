بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نەفت لە جەهان

2025-09-11T09:05:05+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

 نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، بەرزەوبوین وەخوەی دی وەبان داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

  نرخ نەفت خام بەسرە 1.14 دۆلار بەرزەوبوی کە وە رێژەی  1.94%‎‎ رەسیە 65.4 دۆلار، و نرخ خام ناوراس بەسرەش  1.24 دۆلار بەرزەوبوی وە رێژەی 1.70% ‎رەسیە 68.14 دۆلار.

نرخ نەفت خام لە جەهان داوەزیا هەنای کە خواست لەبان نەفت خاو لە ئەمریکا کەمە، وەرد ئەگەر بەرزەوبوین ئاسۆی  دابینکردن نەفت، وەبان بەرزوبوین گرژیەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس و جەنگ روسیا لە ئۆکرانیا.

 نرخ خام برنت  67.35 دۆلار بوی ، نرخ خام ئەمریکی   63.53 دۆلار.

