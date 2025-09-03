بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ خام "قورس و ناوڕاس" بەسڕە، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 76 سەنت بەرزەوبوی، کە یەکسانە وە 1.15%‎‎ رەسیە 67.2 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش ، 76 سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی 1.9% ‎رەسیە 70.22 دۆلار.

نرخ نەفت جەهانی داوزیا باوجی لە نزیک بەرزترین ئاستی لە مانگەگە جیگیربوی، کاریگەر بوی وە سزای نوو ئەمریکاوەبان تووڕ کۆمپانیایەیل بارهەڵگردن و کەشتیەیل توومەتبار وە قاچاغ نەفت ئیران لەژیر نوو نەفت عراق.

نرخ خام برێنت رەسیە 68.95 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 65.43 دۆلار..