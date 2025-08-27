بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەرد جیگیربوین نەفت لە جەهان

شەفەق نیوز ــ بەغدا / هەولێر

نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبوی وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرە 49 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 049%‎‎ رەسیە 67.12 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس 49 سەنت بەرزەوبوی و رەسیە 0.39% ‎رەسیە 70.57 دۆلار.

نرخ نەفت جیگیربوی لەدویای داوەزیانەگەی دانشتن وەرین، بازار کاریگەر بوی وە دانان باج گومرکی ئەمریکی نوو وەبان هیندستان، لە جواو بسینەیل لە دابینکاریەیل روسیا.

نرخ خام برێنت رەسیە 67.24 دۆلار، نرخ خام ئەمریکی رەسیە 63.25 دۆلار.