بەرزەوبوین نرخ خام بەسرە وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان

شەفەق نیوز – بەغدا

خام بەسرە وە هەردوگ جویرەگەی ناوراس و قورس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی، وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

نرخ خام قورس بەسرا ٦٠ سەنت بەرزەوبوی یەکسانە وە ١.٠١٪ رەسییە ٦٠.٢٢ دۆلار، و نرخ خام ناوڕاس بەسرەش ٦٠ سەنت بەرزەوبوی وە رێژەی ٠.٩٨٪ رەسییە ٦١.٩١ دۆلار.

نرخ نەفت وەگەرد چەوەڕوانی بەشداربویەیل بازاڕ ئەرا گفتوگو ئاشتی کۆتایی هاوردن وە جەنگ وسیا لە ئۆکرانیا جیگیربوی وەگەرد بڕیاردان لەبان نرخ سوود ئەمریکا.